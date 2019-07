Peter Sagan est "passé tout près de la victoire mais ce n'est que la première étape"

1er étape : Bruxelles > Bruxelles : Le Résumé de l'étape - Tour de France 2019 - 06/07/2019 Mike Teunissen (Jumbo-Visma) a remporté la première étape du Tour 2019. Il s’est imposé au sprint devant les grilles du palais royal de Laeken et portera donc le maillot jaune ce dimanche dans le contre-la-montre par équipes. On attendait son équipier Dylan Groenewegen, Il a été mis hors-jeu par une chute. Son compatriote a pris le relais avec brio. Teunissen a parfaitement géré son effort dans le faux plat montant final. Il est sorti au bon moment et a devancé sur le fil Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Caleb Ewan (Lotto-Soudal), gêné dans les derniers mètres. Les Néerlandais attendaient un porteur du maillot jaune depuis 30 ans et Erik Breukink.