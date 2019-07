Peter Sagan devient le seul roi du maillot vert

Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a ramené dimanche le maillot vert à Paris pour la septième fois de sa carrière, ce qui lui permet de détenir le seul détenteur de victoires au classement par points du Tour de France.

Peter Sagan, 29 ans, partageait ce record avec l'Allemand Erik Zabel, vainqueur de manière ininterrompue entre 1996 et 2001. Vainqueur entre 2012 et 2016, Sagan, lui, a connu un coup d'arrêt en 2017 lorsqu'il avait été exclu du Tour pour avoir donné un coup de coude à Mark Cavendish en plein sprint. Le Slovaque a récupéré son bien en 2018 et n'a laissé aucune chance à la concurrence cette année.

Dans sa carrière, Sagan a remporté douze étape du Tour de France, dont la cinquième de cette édition, à Colmar.

Derrière Sagan et Zabel, on retrouve l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur du classement par points à quatre reprises. Eddy Merckx et Freddy Maertens l'ont emporté trois fois. Tom Boonen, en 2007, est le dernier Belge arrivé en vert à Paris.