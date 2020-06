Peter Sagan a tranché : le Giro plutôt que Paris - Roubaix et le Ronde

C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Peter Sagan ne disputera pas les classiques pavées cette saison. Le Slovaque de 30 ans va, comme prévu, prendre le départ de son premier Tour d'Italie. Ralph Denk, manager de l'équipe BORA-hansgrohe, l'a annoncé au média spécialisé VeloNews.

Avec les chamboulements du calendrier cycliste en raison du coronavirus, le Giro (3-25/10) est désormais concomitant au Tour des Flandres (18/10) et à Paris-Roubaix (25/10). Le triple champion du monde ne pourra donc pas tenter d'accrocher une nouvelle victoire, lui qui a remporté le Ronde en 2016 et l'Enfer du Nord en 2018. Sagan ne sera pas non plus de la partie à Gand-Wevelgem, où il compte trois succès. Sagan est actuellement en stage en Autriche avec son équipe, où il se prépare à la reprise des compétitions. Il fera sa rentrée aux Strade Bianche (1/8) avant de disputer Milan-Sanremo (8/08), le Critérium du Dauphiné (12-16/08), le Tour de France (29/08-20/09) et les Mondiaux (27/09).