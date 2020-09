Percuté par une voiture à l'entraînement, Julien Mortier a été opéré du fémur

Julien Mortier (Bingoal - Wallonie Bruxelles) a dû être opéré du fémur gauche après avoir été percuté par une voiture lundi matin alors qu'il s'entraînait dans la région de Soumagne, a indiqué mardi son équipe Bingoal - Wallonie Bruxelles.

"Julien a été opéré avec succès lundi à l'hôpital de Herstal où une tige a été implantée dans le fémur. Notre coureur restera hospitalisé pendant quelques jours. Il pourra ensuite commencer rapidement sa période de revalidation", indique Bingoal - Wallonie Bruxelles dans un communiqué.

"J'ai été percuté par une voiture qui m'a coupé la route alors que je roulais du côté de Soumagne sur un axe à deux bandes", déclare Julien Mortier, 23 ans. "Je suis passé au-dessus du véhicule. J'ai eu une luxation d'un doigt et une fracture nette du fémur gauche qui a été réduite lors de l'opération, qui s'est très bien passée. Je devrais quitter l'hôpital dans les prochains jours pour commencer la kiné et la revalidation progressive. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans cet accident, qui aurait pu avoir des conséquences plus graves", ajoute le natif de Tournai, qui vient de terminer 47e du Tour de Hongrie.