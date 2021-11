Pénurie de matériel dans les équipes cyclistes : "2023 sera peut-être encore pire que 2022…"

Les usines de pièces détachées, souvent situées en Asie, ont été touchées de plein fouet par la pandémie. Quand une production tournant sept jours sur sept en temps normal se retrouve à l’arrêt, les retards sont inévitables. Sans parler des transports, eux aussi immobilisés plusieurs fois. Une fois les stocks épuisés, c’est le règne de la débrouille. "Les plus grosses équipes arrivent à s’en sortir, ou s’en sortent à moitié, mais pour les plus petites structures c’est vraiment difficile", précise encore Frédéric Amorison.

"Il n’y a pas de privilège pour les équipes professionnelles", précise Frédéric Amorison , directeur sportif de la formation Intermarché-Wanty-Gobert et responsable dans le magasin lié à l’équipe. "Il manque énormément de pièces et tout le monde subit cette conjoncture actuelle. Amateurs comme professionnels, on ne sait pas ce que les différentes marques de matériel pourront fournir pour 2022."

Ce qui manque le plus, ce sont toutes les pièces qui équipent et "font tourner" le vélo, comme les dérailleurs, les chaînes, les pédaliers. "Les deux grandes marques qui équipent vraiment le peloton professionnel (Shimano et SRAM) connaissent les mêmes difficultés. Elles ont du mal à fournir les équipes. Pour les roues aussi, c’est très difficile."

Dans la pratique, il faut donc la jouer plutôt fourmi que cigale : anticiper, faire des économies et jouer sur la récupération. Les pièces sont démontées et choyées au maximum pour les faire durer plus longtemps, malgré l’usure. Frédéric Amorison prend les chaînes en exemple : "Normalement, chez les pros, une chaîne peut tourner autour des 2000 km avant remplacement. Mais maintenant on va pousser jusqu’aux 2500 km, voire même un peu plus… Sur les boyaux, on va aller un peu plus 'jusqu’à la corde' pour les conserver plus longtemps."

L’utilisation même des vélos est aussi mûrement réfléchie : "Certains coureurs avaient jusque cinq vélos, mais là au cours de l’année on a essayé d’en garder deux un peu plus 'tranquilles au fond du camion' et de faire rouler le coureur seulement sur trois vélos pour essayer de réduire les risques, histoire de ne pas abîmer du matériel impeccable (sur chute ou autre)."