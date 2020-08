Patrick Lefevere : " Si Philippe Gilbert gagne Milan-San Remo, je serai le premier à lui tirer mon chapeau "

A 38 ans Philippe Gilbert rêve de remporter le seul monument qu’il manque à son incroyable palmarès. Patrick Lefevere, qui a eu le coureur wallon dans son équipe pendant trois saisons, de 2017 à 2019, serait heureux de voir son ancien " loup " s’imposer sur la Primavera.

" Je serai un des premiers à le féliciter parce que c’est presque un challenge impossible et puis Milan-San Remo ce n’est pas sa course, on le sait. Mais avec Philippe on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a 300 km, Phil connaît le final par cœur, c’est un Ardennais, il a la tête dure. Il a du caractère, il connaît son corps mieux que personne, on ne doit plus rien lui apprendre. Si les circonstances de la course sont bonnes pour lui il peut gagner. Et s’il gagne je serai le premier à lui tirer mon chapeau ", confie Patrick Lefevere le patron de l’équipe Deceuninck- Quick Step.