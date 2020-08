Patrick Lefevere: "Remettre l'innocence de Remco Evenepoel en cause, c'est scandaleux"

Rodrigo Beenkens a accueilli Patrick Lefevere ce lundi lors de l'étape du Tour de France qui relie Nice à Sisteron. Le manager de l'équipe Deceuninck Quick Step en a profité pour faire les points sur l'état de santé de Fabio Jakobsen et Remco Evenepoel, ses deux coureurs qui ont lourdement chuté au mois d'août. Patrick Lefevere a vécu des moments compliqués. "Ce sont des coups très durs" explique le dirigeant de l'équipe Deceuninck Quick Step. "Fabio, je l'ai vu à la télé. J'ai tout fait pour envoyer sa famille très rapidement en Pologne. On a eu peur qu'il meure. On a su après trois jours que sa situation s'améliorait. Mais il a encore beaucoup de cicatrices et il devra encore subir 2 ou 3 opérations."

"Pour Remco, j'étais avec ses parents à Côme quand c'est arrivé. Quand un coureur passe au dessus d'un mur comme cela, on ne sait pas ce qu'il se passe. On se rappelle les images de Casartelli ou d'autres accidents mortels. Il s'est cassé le bassin et pourra revenir au vélo dans 6 semaines."

>> Lire aussi: Chute d'Evenepoel en Lombardie : Deceuninck-Quick Step collabore à l'enquête de l'UCI

Pour le jeune Belge, on a l'impression que les blessures sont strictement physiques, et non mentales. "Il est incroyable. Il n'était pas encore à sa maison qu'il pensait déjà au futur. Mais pour un gars de 21 ans, rester chez soi sans bouger pendant 4 semaines, c'est quand même difficile."

>> Lire aussi: Remco Evenepoel sur la polémique autour de sa chute : "J'en ai pleuré toute la matinée"

Le jeune cycliste a été touché par une polémique, concernant les différents effets personnels qui ont été enlevés de sa poche par Davide Bramati juste avant d'être mis sur la civière. "Il était épuisé, il a pleuré" termine Patrick Lefevere. "Sa réputation est grandissante et tout d'un coup, elle est remise en cause par quelques personnes. Mentalement, même si il est fort, c'était très dur. Il est innocent mais il y a quelques personnes qui remettent cela en cause en disant 'c'est pour cela qu'il roule si fort'. C'est scandaleux."