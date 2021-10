Patrick Lefevere et le retour d’Evenepoel en Lombardie : "Il aurait pu être mort ou paralysé mais il est de retour"

Quatorze mois après sa terrible chute dans la descente du Muro di Sormano, Remco Evenepoel était à nouveau au départ du Tour de Lombardie ce samedi. Reconnaissant, le talent de l’équipe Deceuninck-Quick Step a souligné le rôle de son entourage dans son retour aux courses sans oublier de citer son équipe. Avant la course, son patron Patrick Lefevere est revenu sur cet incident où tout aurait pu basculer.

"Je suis retourné sur place. Quand on est là, on voit à quel point c’est profond et on comprend qu’il a échappé à une situation bien plus grave", réalise le patron de Deceuninck Quick-Step.

A l’époque, Lefevere était déjà sous le choc suite à la chute de Fabio Jakobsen en Pologne. "J’avais vécu deux chutes en 10 jours. Fabio Jakobsen a failli mourir en Pologne. Quand Remco est tombé, j’étais au resto. Je regardais la course à la TV. Et puis on voit cette image avec le vélo contre le mur. J’avais une question qui me tournait en tête :"quand on va regarder dans le ravin, qu’est-ce qu’on va trouver ? Comment je vais dire ça aux parents de Remco ?" Heureusement, après quelques minutes, on l’a vu bouger et parler."

"Il aurait pu être mort ou paralysé", ajoute-t-il encore.

On aurait pu avoir deux funérailles en 10 jours

Les mois qui ont suivi la chute, avec un Remco en rééducation et impatient de revenir, furent également une épreuve difficile à franchir. "Remco se souvient de tout contrairement à Fabio. C’était donc plus dur pour Remco mentalement. On a travaillé avec un psychologue qui l’a beaucoup aidé. Mais il a été soutenu par nous, l’équipe, ses parents, sa copine. Comme équipe, on a fait le maximum."

Plus d’un an après l’incident, Lefevere est heureux de retrouver un coureur qui a retrouvé toutes ses capacités. "Il était déjà très fort à l’époque. Je pense que maintenant, il est à 90%. S’il peut faire une bonne course puis faire un bon hiver, il sera encore plus fort l’année prochaine… et dire qu’on aurait pu avoir deux funérailles en 10 jours."

"Ce serait incroyable de gagner où tu as failli mourir et boucler cette période noire", a conclu Lefevere.