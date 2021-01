Patrick Lefevere: "C'est plus grave pour Remco que pour Fabio"

Remco Evenepoel est toujours privé de vélo. Jusqu’au 8 février au moins. Les derniers examens médicaux ont révélé hier que le coureur belge n’était pas encore complètement rétabli. Sa fracture du bassin le fait toujours souffrir et l’empêche de rouler. Sa revalidation prend plus de temps que prévu.

"Les nouvelles ne sont pas aussi bonnes qu’on ne l’espérait" déplore Patrick Lefevere, le manager de l’équipe Deceuninck - Quick Step. "Il y a 5 semaines, on a pris la décision de l’arrêter. Remco ressentait une douleur insupportable quand il était sur la selle. Aujourd’hui, la fracture n’est pas totalement résorbée".

Remco Evenepoel est donc retourné en Espagne. Il poursuit sa revalidation à Calpe. Au programme: rééducation et séances de natation. Nager, marcher, mais pas rouler. Pas question d’accompagner ses équipiers lors des sorties à vélo. Sa terrible chute au Tour de Lombardie a des conséquences plus graves que le crash effrayant de Fabio Jakobsen au Tour de Pologne.

Aujourd'hui, Remco est plus victime que Fabio

"Les gens ont tous vu les chutes de Remco Evenepoel et de Fabio Jakobsen" raconte le boss du Wolfpack. "Les blessures de Fabio étaient très graves au niveau du visage. Il n’a plus de dents, il doit encore subir 2 opérations. Ça va retarder son retour à la compétition. Mais aujourd’hui, Fabio s’entraîne avec le groupe. En décembre, Remco était aussi sur son vélo. On pensait que ça allait beaucoup mieux. Mais finalement, c’est moins grave pour Fabio. Aujourd’hui, Remco est plus victime que Fabio".

Avec ces complications, il est difficile de se projeter. Difficile de fixer la date de son retour à la compétition. Si tout va bien, le jeune prodige devrait faire son premier grand tour en 2021. Reste à savoir si ce sera le Giro, le Tour ou la Vuelta.

"Le but, c’est le Giro le 8 mai" rappelle Patrick Lefevere. "On va analyser le parcours demain. Nous pourrions changer le programme, mais en 3 mois, c’est possible d’être prêt pour cet objectif. Si ça ne se passe pas bien, Remco pourrait faire le Giro sans penser au général et aborder la course avec d’autres ambitions pour préparer le futur. Et pourquoi pas faire cette année le Giro ou la Vuelta dans la perspective du Tour de France 2022".

Et si le Tour était le plan B ?

Dans cette année olympique, Remco Evenepoel rêve aussi des JO. Si sa revalidation le permet, le coureur belge pourrait combiner Giro et JO. Mais, si le timing est trop serré pour être au top sur la course au maillot rose, est-il envisageable que Remco découvre le Tour de France ? C’est moins sûr.

"Beaucoup de gens parlent du Tour" ajoute le manager de l’équipe Deceuninck- Quick Step. "Mais recommencer par le Tour, une épreuve où le niveau est très élevé. Je ne suis pas certain que ce soit intelligent après une longue revalidation".

Remco n’est pas Dieu

La priorité pour Remco Evenepoel, c’est de retrouver toutes ses capacités. Et son équipe ne prendra aucun risque avec sa pépite.

"Remco n’a pas fait de vélo depuis longtemps. Ce n’est pas dieu" termine Patrick Lefevere. "Comme tout le monde, il doit respecter plusieurs étapes pour revenir. Reprendre l’entrainement progressivement. L’athlète est toujours là, mais le coureur est diminué. Il a perdu ses capacités. Il faut le reconstruire et on ne le fera pas dans la précipitation. On travaille de manière responsable. L’important, c’est sa carrière. On ne va pas prendre de risque et hypothéquer son futur".