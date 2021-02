Patrick Lefevere avant le Nieuwsblad : "Alaphilippe a des fourmis dans les jambes"

A 3 jours du week-end d'ouverture sur le sol belge, le peloton cycliste frétille d'impatience et, avec lui, Patrick Lefevere. Le manager de l'équipe Deceuninck-Quick Step sait à quel point une entame de saison réussie peut conditionner le succès de tout un printemps. Depuis Dubai, où son équipe dispute le Tour des Emirats Arabes Unis, Patrick Lefevere a fait le point avec nous.

- Patrick Lefevere, avec les deux succès d'étape de Davide Ballerini au Tour de la Provence, et celui de Sam Bennett ce mercredi autour de Al Marjan Island, l'équipe compte déjà 3 succès avant même les premiers tours de roue en Belgique...

- "On ne peut pas se plaindre. On compte déjà 3 victoires, quelques podiums. On a vu au Tour de la Provence que l'équipe marchait bien. On l'a vu à Almeria aussi (ndlr : 2è place de Sénéchal). Ici, à Dubai, Joao Almeida est toujours 3è au classement général et Bennett vient de gagner au sprint, donc je peux dire que les signaux sont au vert".

- En ce début de saison, on ne peut pas dire pourtant que ce soit évident de s'organiser. Certaines courses ne peuvent être organisées et se recaser de justesse dans d'autres n'est pas toujours évident (ndlr : Deceuninck n'avait pas pu accéder à l'Etoile de Bessèges, à cause d'une inscription hors-délai).

- "C'est vrai. D'autant que nous employons 30 coureurs et que ce n'est pas simple de leur donner du boulot à tous. On essaye de les faire tous courir, le plus correctement possible. Mais je déplore un peu que l'UCI n'ait pas adapté le nombre de coureurs admis au départ des épreuves, à la particularité de la période que nous traversons. Pour nous, il aurait été préférable de pouvoir aligner 8 coureurs plutôt que 7. Cela nous aurait déjà beaucoup aidé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il aurait fallu que la demande émane de l'AIGCP (Association Internationale des Groupes Cyclistes professionnels), mais je ne fais pas partie du comité directeur et cette demande aurait dû être posée en fin de saison dernière ou durant l'hiver. Maintenant, il est trop tard…"

- Venons-en à ce week-end d'ouverture. J'imagine que vous et votre équipe avez des fourmis dans les jambes…

- "Oui, je pense qu'on a tous des fourmis dans les jambes. La saison dernière a été pour le moins perturbée. Et je vois déjà que l'Amstel Gold Race 2021 est déplacée au mois de septembre… On doit rouler chaque course quasiment comme si c'était la dernière ! Samedi, au Nieuwsblad, notre leader sera Julian Alaphilippe. Il est archi-motivé. Il a goûté un peu au Tour des Flandres l'année passée et veut absolument disputer toutes les premières épreuves flandriennes de la saison. Son but est d'aller ensuite jusqu'à Liège-Bastogne-Liège."

- Julian Alaphilippe sera formidablement bien entouré samedi. Asgreen, Ballerini, De Clercq, Lampaert, Sénéchal et Stybar… C'est du solide !

- "Oui, on n'est pas par hasard l'équipe la plus performante de ces 9 dernières années. On a une équipe très forte pour l'ouverture en Belgique. On ne possède qu'un seul "domestique", même si je n'aime pas beaucoup le mot, c'est Tim De Clercq. C'est lui qui doit faire la course en tête et être vigilant pour qu'une échappée n'aille pas au bout. Pour le final, on dispose de pas mal d'armes… Stybar a déjà gagné (en 2019), Lampaert a fait 2è l'année dernière, Asgreen a gagné Kuurne l'année passée, et tout le monde connaît la classe de Julian Alaphilippe... Donc on a une équipe très forte. Même si on sait qu'au final, ce sont les coureurs qui font la course et qu'on ne peut pas prédire non plus toutes les circonstances d'une course d'un jour…"

- Il y a toujours un impact symbolique, voire psychologique important, dans le fait de réussir à frapper un grand coup lors du week-end d'ouverture. On a l'impression qu'une victoire y vaut plus...qu'une victoire.

- "Oui, absolument. Nous sommes quand même une équipe belge, avec des sponsors belges. L'ouverture, c'est toujours une course très attendue. Le fait d'avoir déjà gagné 3 courses nous permet d'arriver un peu plus "relax", même si on ne peut jamais l'être complètement. Il y a deux ans, grâce à Stybar, on a remporté une épreuve qu'on n'avait plus gagné depuis une éternité (ndlr : Nick Nuyens en 2005) et ça a fait du bien. On annonce une météo printanière ce week-end, c'est bien. J'ai vu des images d'entraînements de Ballerini aujourd'hui sur les routes de Kuurne. Il était en courtes manches. Ça change des certaines éditions du passé… Malheureusement, il manque toujours le public. Mais cela reste toujours mieux de courir sans public que de ne pas courir du tout..."