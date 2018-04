Patrick Lefevere aurait voulu voir un sprint Jakobsen - Kittel au GP de l'Escaut

"Pour moi, cela peut continuer encore longtemps comme ça", a ironisé le patron des Quick-Step Floors Patrick Lefevere après la 24e victoire de son équipe signée Fabio Jakobsen, mercredi à l'arrivée du GP de l'Escaut (1. HC) à Schoten. "Notre série est à la fois magnifique et sans concurrence mais en plus, ce sont de très belles victoires. La manière est chaque fois à la hauteur du résultat..."

La suite ? "Je vous l'ai déjà dit, cela peut continuer comme ça. Maintenant, plus sérieusement, on ne voit jamais tellement plus loin que la prochaine course. Et justement, Paris-Roubaix s'annonce grandiose dimanche. Je me réjouis d'y être et de plus, sans aucun stress, vu qu'avec le tableau de chasse qui est le nôtre, on peut désormais voir venir. Il n'y a plus aucune obligation de victoire. Juste celle de se faire plaisir, même s'il s'agit bien sûr d'une course importante..."

Un regret, quand même ?

"Oui, le pneu crevé de Marcel Kittel (le roi du GP de l'Escaut avec cinq victoires, ndlr)", déplore Patrick Lefevere. "J'aurais vraiment aimé assister à un duel entre lui et notre jeune Fabio (Jakobsen) avenue Churchill. Cela aurait été fabuleux..."

Un petit mot sur le "débutant" danois Kasper Asgreen, enfin ?

"Il a déjà montré qu'il n'est pas n'importe qui", commente Lefevere, "plus d'une fois, même. C'est clair qu'il va nous apporter beaucoup de plaisir. Il s'intègre parfaitement à l'équipe et vice versa..."