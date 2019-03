Patrick Evenepoel : "Je ne suis pas le bodyguard de Remco"

Ce mercredi 20 mars va compter dans l'histoire de la famille Evenepoel : Remco Evenepoel, le fils prodige, va disputer la Nokere Koerse. Ce n'est pas un Monument, pas une grande Classique, mais il s'agira de sa toute première course professionnelle sur le sol belge. En début de saison, le champion du monde junior a bel et bien déjà roulé ses premiers kilomètres officiels sous le maillot Deceuninck-Quick Step, mais c'était en Argentine et à Abu Dhabi, loin de ses (déjà nombreux) supporters belges, loin de sa famille et loin aussi des caméras belges. Au départ de la Nokere Koerse, on attend donc la grande foule autour du car de l'équipe belge. "Oui il y aura beaucoup de monde", sourit Patrick Evenepoel, le père de Remco. "Il y aura aussi sa petite copine. Elle est à l'université mais elle n'a pas cours ce mercredi, ça tombe bien !"

Beaucoup de monde, et peut-être du coup beaucoup de pression aussi sur les épaules du jeune coureur (19 ans) : "Remco prend ça avec sa personnalité, il reste lui-même, relax, souple... En fait, lui, il ne sent pas la pression. C'est la course qui compte, c'est son vélo qui compte. Et il aime le contact avec le public, il respecte tout le monde. Il faut juste que les spectateurs n'oublient pas que le cyclisme est désormais son métier, et qu'il ne faut pas toujours l'embêter parce qu'il n'a pas le temps de s'arrêter auprès de tout le monde. Mais naturellement il aime vraiment beaucoup ses supporters", poursuit Patrick Evenepoel, qui assistera donc lui aussi pour la première fois à une course de son fils dans la peau d'un coureur professionnel... "La présence des médias, c'est un aspect du métier qu'il va apprendre à gérer aussi. Il a des gens autour de lui dans l'équipe Deceuninck qui font un boulot énorme pour le protéger, pour qu'il se sente bien. Nous, de notre côté, nous avons déjà dû dire non à plusieurs projets des médias. Mais je ne suis pas son bodyguard ! C'est l'équipe qui prend tout en mains, qui choisit comment ça va se dérouler. Nous, ça reste notre fils. A la maison c'est juste notre fils. Il roule un peu mieux à vélo que les autres jeunes, mais pour nous ça s'arrête là ! Et le plus important, c'est de voir qu'il est heureux."

Sportivement, cette première course en Belgique va permettre à Remco Evenepoel de découvrir le rythme d'un peloton professionnel sur les routes flamandes. "Pour nous, le plus important c'est de voir qu'il est heureux. Sa carrière commence à zéro cette année. On peut oublier tout ce qu'il a fait l'année passée, maintenant il est pro. On espère surtout qu'il va s'en sortir sans dégât, sans accident. Ce qui est arrivé ce week-end à Stef (ndlr: Stef Loof, le jeune coureur décédé lors du mémorial Alfred Gadenne après avoir été percuté par une camionnette, était un ancien équipier de Remco Evenepoel), ça donne à réfléchir. L'essentiel c'est que la journée se passe bien, on verra bien. S'il arrive avec les premiers c'est bon. S'il arrive dans le peloton c'est bon aussi."