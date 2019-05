Pascal Ackermann s'impose au sprint sur Eschborn-Francfort devant Degenkolb et Kristoff

L'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a remporté la 57e édition de la semi-classique allemande Eschborn-Francfort (World Tour), disputée mercredi sur 187,5 km. Le champion d'Allemagne s'est imposé au sprint devant son compatriote John Degenkolb (Trek-Segafredo), dernier vainqueur allemand en 2011, et le Norvégien Alexander Kristoff (UAE - Team Emirates), vainqueur des quatre éditions précédentes.

L'Italien Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) et le Français Higo Hofstetter (Cofidis) complètent le top 5.

Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) termine 6e et premier Belge. Lawrence Naesen (Lotto Soudal) est 8e.

Malgré un parcours modifié par rapport aux éditions précédentes et davantage favorable aux baroudeurs, ces derniers n'ont pu faire la différence dans les rampes à près de 7%, le Ruppertshain et le Mammolsheim (avec un passage à 23%).

L'échappée de cinq coureurs, notamment menée par le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) et le Belge Dimitri Peyskens (Wallonie Bruxelles), partie dès le début de la course, a été rejointe par le peloton à seulement 4 km de l'arrivée de cette course inscrite au calendrier du WorldTour.

Pascal Ackermann, 25 ans, a enlevé à Francfort la 12e victoire de sa carrière. Cette année, il s'était déjà imposé à la Clasica de Almeria (1.HC) et la Bredene Coxyde Classic (1.HC).