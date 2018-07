Pascal Ackermann remporte la RideLondon-Surrey Classic

L'Allemand Pascal Ackermann a remporté la Prudential RideLondon-Surrey Classic (World Tour) dimanche à Londres. Le coureur Bora-hansgrohe a devancé au sprint après 187 km les Italiens Elia Viviani (Quick Step Floors) et Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Jonas Rickaert, 15e, a terminé premier Belge.

La Prudential Ride, qui est une jeune épreuve, a quand même rassemblé un beau plateau de sprinters avec Andre Greipel, Mark Cavendish et Michael Matthews, qui ont quitté le Tour de France. Six coureurs ont animé le début de la course. Manuele Boaro et Valerio Agnoli (Bahrain Merida), Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), Alexis Gougeard (AG2R), Pawel Cieslik (CCC) et notre compatriote Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) ont compté une avance maximale de sept minutes.

A mi-course, Trek-Segafredo s'est porté en tête du peloton au profit de Nizzolo et l'écart a fondu. A 60 bornes de l'arrivée, Michael Matthews (Sunweb), Peter Kennaugh et Jay McCarthy (Bora-hansgrohe), Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Owain Doull (Sky) et Nathan Haas (Katusha-Alpecin) ont pris les devants.

Lors de l'ascension de la dernière difficulté, le Box Hill, Kennaugh a placé un démarrage, en vain. A 6 km de la banderole, le vainqueur du GP Cerami jeudi et ses compagnons d'échappée ont été repris. Bien que victime d'une chute en cours de route, Ackerman a décroché sa 4e victoire après le titre national et des étapes au Dauphiné et au Tour de Romandie.