Pascal Ackermann leader de l'équipe allemande, Arnaud Démare de l'équipe française à l'Euro

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) sera le leader de l'équipe allemande lors de l'épreuve en ligne des Championnats d'Europe de cyclisme, le 11 août à Alkmaar, aux Pays-Bas. La fédération allemande (BDR) a dévoilé ce jeudi la sélection de neuf coureurs.

Pascal Ackermann, 25 ans, a connu une saison prolifique avec deux victoires d'étape et le classement par points du Giro et des succès à la Bredene Koksijde Classic (1.HC) et à Eschborn-Frankfurt (WorldTour).

Ackermann recevra l'aide de trois équipiers chez Bora-Hansgrohe, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann et Rüdiger Selig. Nico Denz (AG2R-La Mondiale), Jonas Koch (CCC), Marco Mathis (Cofidis), Jasha Sütterlin (Movistar) et Justin Wolf (Bike Aid) complètent la sélection.

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) sera lui le leader de l'équipe de France. Bryan Coquard (Vital Concept B&B Hotels) sera le "joker" de la sélection.

Arnaud Démare aura avec lui deux de ses équipiers chez Groupama-FDJ, Mickaël Delage et Olivier Le Gac. Julien Duval (AG2R La Mondiale), Damien Gaudin (Total Direct Energie), Adrien Petit (Total Direct Energie) et Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step) complètent la sélection.