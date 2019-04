"Pas une super journée mais une forme qui s'améliore" pour Teuns

"Je suis déjà content d'avoir obtenu un meilleur résultat que mes deux dernières courses (64e de l'Amstel, 66e de la Flèche Brabançonnes, ndlr). C'est un parcours qui me convient. Dimanche, c'était une course très agressive, et c'était dur. La Flèche Wallonne me convient mieux. La forme va dans la bonne direction, mais je ne peux rien promettre pour dimanche. C'est bon, mais ça peut être encore mieux."

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) s'est classé 14e de la Flèche Wallonne mercredi. Le Limbourgeois, 27 ans, était monté sur la troisième marche du podium en 2017. L'an passé, il avait dû se contenter de la 30e place. "Je n'ai pas connu une super journée et je ne pouvais plus accélérer à la fin", a commenté Teuns.

Ulissi: "Très bon résultat pour moi"

L'Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates) s'est classé 3e, mercredi, de la 83e Flèche Wallonne, derrière le Danois Jakob Fuglsang et le vainqueur français Julian Alaphilippe. La mauvaise journée de son leader, Daniel Martin, a changé la donne pour Ulissi dans la finale de l'épreuve wallonne.

"Notre leader Daniel Martin a passé une mauvaise journée et nous en avons été prévenus par la radio de l'équipe dans la finale de la course", a expliqué Diego Ulissi. "Les 40 derniers kilomètres ont été très mouvementés, avec de nombreuses attaques. Quand j'ai su que notre leader n'était pas au rendez-vous, j'ai essayé de réagir, de récupérer au maximum dans les derniers kilomètres. Ma mission initiale était de me placer dans l'échappée de la finale, dans les 20 derniers, ce que j'avais réalisé. J'ai donc pu jouer ma carte personnelle in extremis mais je n'ai aucun regret par rapport à cette situation. Je savais, en tout cas, que Fuglsang et Alaphilipppe étaient très forts. Terminer derrière eux est donc un bon résultat pour moi."

Interrogé sur un éventuel changement de configuration de son équipe UAE Team Emirates pour Liège-Bastogne-Liège, qui sera disputée dimanche, le coureur italien a indiqué que Daniel Martin, dans un mauvais jour mercredi, était un coureur essentiel pour l'équipe. "Le team ne devrait pas changer pour Liège. On verra comment sera la condition de Daniel Martin et, s'il va bien, il restera notre leader."