Pas une bonne saison pour Lotto Soudal, la faute à "trop de malchance" pour John Lelangue

Pour John Lelangue, le manager général de Lotto Soudal, la saison 2021 de sa formation du WorldTour ne fut pas bonne. "Nous avons connu trop de malchance", a-t-il avoué lors d'un point presse à Paal mardi.

"Je ne peux pas dire que 2021 fut une bonne saison pour nous. Nous avons certes été chercher de très belles victoires avec notamment Caleb Ewan, mais nous avons aussi surtout eu énormément de malchance", a expliqué John Lelangue. "Entre autres, à cause de nombreuses chutes. Et pas seulement celles d'Ewan que nous avons perdu très tôt dans le Giro où il avait déjà décroché deux succès d'étape. Il y aurait eu encore pour lui quatre autres possibilités. Et ensuite, je ne voulais pas prendre de risques avec lui sur le Tour de France avec son genou lors de la chute massive dès la troisième étape."

Caleb Ewan a remporté six victoires cette année, soit la moitié des douze succès de Lotto Soudal en 2021. Trop peu pour une équipe du calibre de Lotto Soudal qui a terminé malgré tout sur une bonne note avec la deuxième place du jeune Florian Vermeersch à Paris-Roubaix.

Pour 2022, John Lelangue espère renverser la tendance alors que le retour de Victor Campenaerts a été annoncé mardi. "Nous avons lancé dans la bagarre quelques jeunes cette année", a repris le manager général. "Arnaud De Lie est venu des espoirs, Jarrad Drizners arrive tout comme Victor et Michael Schwarzmann. Nous avons pu conserver 21 coureurs dans le noyau. L'an dernier, il y avait 11 nouveaux. On ne peux pas se permettre cela chaque année. Et je ne regrette certainement pas d'avoir donner une chance à Vermeersch et d'autres. Nous sommes en train de préparer la prochaine génération", a assuré John Lelangue.

La formation Lotto Soudal, qui roulera encore les quatre prochaines saisons sur des vélos de la marque Ridley, partira en sage deux fois en Espagne, en décembre et en janvier.