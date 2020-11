Pas de Tour du Yorkshire, programmé fin avril, en 2021 à cause du Covid-19

L'édition 2021 du Tour du Yorkshire, qui était prévue au printemps prochain, a été annulée en raison du coronavirus, ont annoncé mercredi ses organisateurs, Welcome to Yorkshire et ASO (Amaury Sport Organisation).

La sixième édition de la course aurait déjà dû avoir lieu du 30 avril au 3 mai 2020 "mais la situation sanitaire due au Covid-19 avait empêché sa tenue", selon le communiqué de l'organisation.

>> LIRE AUSSI : Cyclisme, toutes les infos

"En ces temps incertains, Welcome to Yorkshire a besoin de se focaliser sur les besoins immédiats de son activité sans engager ses ressources humaines et financières dans des projets dont on ne sait pas s'ils verront le jour", suivant les explications du communiqué.

"Cette décision a été prise conjointement entre Welcome to Yorkshire et ASO. Nous allons maintenant mettre en commun nos énergies afin d'organiser en 2022 une épreuve encore plus grande et plus belle", ont ajouté les organisateurs.

La 5e édition de la course, en mai 2019, a été enlevée par le Britannique Chris Lawless devant le champion olympique en titre, le Belge Greg Van Avermaet.