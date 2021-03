Pas de Strade Bianche pour Sagan, toujours pas remis du Covid-19

Peter Sagan ne pourra pas s'aligner sur les Strade Bianche. Le coureur de Bora avait contracté le Covid-19 au début du mois de février lors de son stage hivernal et n'en est toujours pas remis. Il avait été testé positif à l'instar de son frère Juraj. Il avait déjà déclaré forfait pour le week-end d'ouverture et son combo Het Nieuwsblad - Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Voilà qui va encore retarder la préparation du Slovaque, qui comptait sur ces premières courses comme rampe de lancement avant de rejoindre Tirreno-Adriatico puis les classiques flamandes. Sagan a décroché deux deuxièmes places aux Strade et ne s'y est jamais imposé.