Pas de pression de résultat sur les épaules de Remco Evenepoel à Nokere

Le départ de la Nokere Koerse sera précédée d'une minute de silence en hommage à Stef Loos, ce jeune coureur de 19 ans décédé cette semaine à l'issue d'un accident au GP Alfred Gadenne à Dottignies.

Ce rendez-vous en Flandre (1.HC) avait vu la victoire l'an dernier du Néerlandais Fabio Jakobsen. Le sprinter de la formation Deceuninck-Quick Step n'est pas au départ mercredi, mais son jeune coéquipier Remco Evenepoel, oui. Avec beaucoup de regards fixés sur lui.

La Nokere Koerse permettra à quelques coureurs d'effectuer leur rentrée en compétition. C'est le cas de Remco Evenepoel qui disputera sa première course sur le sol belge avec le statut de professionnel. Le jeune espoir de 19 ans s'est remis d'une chute lors de la quatrième étape du Tour des Emirats Arabes Unis, le 27 février dernier.

Le Champion du Monde juniors sera entouré du Colombien Alvaro Hodeg, d'Iljo Keisse, Pieter Serry, l'Italien Davide Martinelli et les Français Rémi Cavagna et Florian Sénéchal.

"L'attention des médias à son sujet est énorme, a confié Rik Van Slycke, son directeur sportif. Il y a beaucoup de demandes d'interviews. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul coureur qui partait demain. On a déjà connu des moments similaires avec Tom Boonen mais c'est encore différent. Boonen était un peu plus âgé que Remco. Mais cette médiatisation fait partie de son apprentissage."

Malgré cette surmédiatisation qui s'abat actuellement sur le phénomène du cyclisme belge, son directeur sportif ne veut pas lui ajouter de pression supplémentaire concernant ses résultats sportifs. "On verra comment la course se déroulera, a encore expliqué Rik Van Slycke. On possède plusieurs leaders. La liste des participants est impressionnante. Je n'avais jamais vu un aussi beau tableau au départ de la Nokere Koerse. Plus les participants sont forts, plus la course sera belle. Il faudra donc voir dans quelles conditions Remco Evenepoel abordera l'arrivée."