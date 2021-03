Pas de nom ronflant dans la garde rapprochée de van Aert à Milan-Sanremo

Wout van Aert connaît le nom des six coureurs qui se tiendront à ses côtés à Milan-Sanremo. L’équipe Jumbo-Visma a en effet dévoilé le nom des 7 coureurs qui prendront part à la Primavera samedi. Parmi eux, aucun sprinteur. Signe que l’équipe néerlandaise mise tout sur le tenant du titre ! Et il ne pourrait pas en être autrement vu les récents résultats de van Aert.

Ce sont essentiellement de gros rouleurs qui ont été sélectionnés pour bien positionné leur leader pour la fin de course. Van Aert pourra alors se débrouiller "comme un grand" pour gérer le final. Jos Van Emden, Timo Roosen, Paul Martens, Edoardo Affini et Christoph Pfingsten seront très utiles pour protéger van Aert dans cette course longue et usante. Avec son profil de grimpeur, le Néerlandais Sam Oomen devrait être l’un des derniers équipiers à rester avec van Aert dans le Poggio.

