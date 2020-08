Pas de médaille pour Cian Uijtdebroeks à l'Euro de contre-la-montre chez les Juniors

Le Belge Cian Uijtdebroeks, 17 ans, a terminé ce lundi matin à Plouay (France) à la neuvième place des Championnats d'Europe du contre-la-montre chez les Juniors.

Au terme des 25.6 kilomètres du parcours breton, la dernière sensation du cyclisme belge chez les jeunes a échoué à plus d'une minute (1'12") du vainqueur, le Tchèque Mathias Vacek, le plus rapide en 32'39" à plus de 47 km/h de moyenne.

L'autre Belge au départ, Alec Segaert, s'est classé douzième à 1'21".

Le dernier Belge à avoir été sacré dans cette catégorie reste Remco Evenepoel, qui avait remporté tous les titres européens et mondiaux (course en ligne et contre-la-montre) en 2018.

Chez les jeunes filles, Julie De Wilde a décroché la septième place, Marith Vanhove la treizième.