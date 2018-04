"Pas de leader absolu mais une équipe équilibrée" chez Lotto-Soudal

Les Lotto-Soudal ont reconnu jeudi le parcours de Paris-Roubaix. Ces dernières semaines, l'équipe a dû se passer d'André Greipel, blessé, et de Jens Keukeleire et Nikolas Maes, malades. Tiesj Benoot a terminé dans le top 10 du Tour des Flandres mais il ne sera pas à Paris-Roubaix. Il est parti en stage pour préparer l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège. "Nous aurons dimanche sept garçons qui devront attaquer", déclare Herman Frison, directeur sportif des Lotto-Soudal.

Frison a déjà reconnu à maintes reprises le parcours de l'Enfer du Nord. "On apprend pourtant toujours quelque chose d'une reconnaissance", dit-il. "C'est aussi le cas maintenant, avec des bandes en mauvais état comme Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle ou le Bois de Wallers, mais on le sait à l'avance. Le Carrefour de l'Arbre était mieux que ce que j'attendais".

L'équipe sera décapitée avec Greipel blessé, Keukeleire pas à 100 % et Benoot parti en stage d'altitude. "Nous ne devrons pas attendre le Carrefour de l'Arbre mais anticiper et essayer se sortir avant. Il faudra être offensifs, avec sept leaders. Tout le monde est sur un même pied et aura un rôle libre au départ. Nous verrons pendant la course comment la gérer".

Marcel Sieberg terminé 7e en 2016, Jelle Wallays sait se débrouiller sur les pavés et Jens Debusschere va disputer son 7e Paris-Roubaix. Il a abandonné trois fois, son meilleur résultat étant une 9e place en 2015. Il avait aussi pris la 2e place en 2007 chez les juniors et en 2010 chez les espoirs. "Ce sont tous des garçons qui peuvent tirer leur épingle du jeu et nous pouvons de nouveau compter sur Jens Keukeleire", dit Frison. "Nous n'aurons pas le rôle principal dimanche mais j'espère que nous pourrons nous montrer. Un top 10 serait beau, car nous n'avons pas de leader absolu mais une équipe équilibrée. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire face au bloc de Quick Step. Ils sont très forts et cela sera encore le cas dimanche. Ils ont sept coureurs très forts capables de prendre la course en mains. Nous ne partons pas battus d'avance mais on ne peut pas nier qu'ils joueront un rôle dimanche. Roubaix est une course qui leur convient encore plus que le Ronde", conclut Herman Frison.