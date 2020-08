Pas de fracture pour Philipsen après sa chute à Plouay

Après sa chute lors de l'Euro de cyclisme sur route mercredi à Plouay, en France, Jasper Philipsen s'est rendu à l'hôpital pour un examen complémentaire de son poignet blessé. Celui-ci n'a décelé aucune fracture. Pour Xandro Meurisse, également tombé, aucun examen supplémentaire n'a été nécessaire.

Philipsen et Meurisse ont été impliqués dans une chute massive à 68 kilomètres du terme dans la zone de départ/arrivée de la course. Tous deux ont quitté l'épreuve peu de temps après. Une perte pour la sélection belge, car Philipsen avait été désigné comme joker au cas où la course se terminerait au sprint, ce qui a été le cas.

Le duo s'est occasionné des contusions mais Philipsen a également déploré une dent cassée et une douleur au poignet. Cela l'a conduit à l'hôpital de Lorient, où il a subi des examens complémentaires, qui ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas de fractures.

"Les blessures de Philipsen vont guérir rapidement", a réagi la Fédération belge de cyclisme. Ce week-end, Philipsen a été retenu par son équipe UAE-Team Emirates pour la Course aux Raisins à Overijse et la Brussels Cycling Classic.