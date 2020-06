Pas de décapsuleur ? Pas de problème pour l'ingénieux Egan Bernal...

Egan Bernal poursuit sa préparation pour le Tour de France et les courses de reprise du calendrier cycliste en Colombie. Et après un bon entraînement, le grimpeur de l'équipe Ineos s'est dit qu'il avait droit à un petit rafraîchissement... Une bouteille en verre, une capsule, mais pas de décapsuleur à l'horizon. Qu'à cela ne tienne, le vainqueur du dernier Tour de France a une technique bien à lui et des cales efficaces sur ses chaussures.

"Une vie d'excès", a sobrement commenté Egan Bernal, qui ne s’apprêtait visiblement pas à déguster une eau pétillante...