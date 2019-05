"Pas de blessure grave" pour Evenepoel après sa chute en Norvège

Remco Evenepoel, le louveteau du Wolfpack - Cyclisme - 24/03/2019 Ils sont venus en masse pour approcher le phénomène, Remco Evenepoel ! Mercredi, sur le Markt à Deinze, c’est l’affluence. Ses fans sont là, mais aussi les caméras. Plus de 60 journalistes accrédités ! C’est 3 fois plus que d’habitude pour la Nokere Koerse, sa 1ère course pro en Belgique.