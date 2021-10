Paris-Tours : Cyril Saugrain après le succès de Démare : "C’est une victoire d’homme fort"

Stan Dewulf et Frank Bonnamour ont résisté jusqu’à 800 m de la ligne. Ils ont été repris par le duo Démare, Styuven. Deux Belges et deux Français pour le sprint final… Et les deux Français se sont classés 1er et 2e.

Notre journaliste sur place, Samuel Grulois, a demandé à Cyril Saugrain si c’était comme au foot : "c’est du vélo donc on ne peut pas vraiment comparer avec le foot. On sentait Stan Dewulf plus court Franck Bonamour et on sait que sur papier Arnaud Démare va plus vite que Jasper Stuyven. Donc la logique des qualités intrinsèques de sprinters a été respectée. Pour en revenir au foot, ici ce n’est pas un match de plus c’est un résultat nouveau"

Paris-Tours a changé de visage en 2018 avec l’arrivée des chemins de vignes qui durcissent la course : "les chemins de vigne débarquent dans les 40 à 50 derniers kilomètres, ça donne du mouvement, aujourd’hui on a une course très rapide. Ces chemins sont suivis par des ascensions et aujourd’hui j’ai eu le sentiment que ce sont ces ascensions qui ont réellement fait la différence plus que les chemins. On a un parcours plus musclé dans le final. On aurait eu un autre scénario sans les chemins de terre. Les sprinteurs n’auraient pas mis le nez devant. Aujourd’hui on a un beau vainqueur même si ça n’enlève rien au mérite des anciens vainqueurs qui se sont imposés sur cette course".