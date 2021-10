Paris-Roubaix : van Aert confesse "une grosse erreur" et s’octroie trois semaines d’arrêt

Wout van Aert a terminé en septième position ce Parix-Roubaix version automnale. Le champion de Belgique n’a pas réussi à réagir aux attaques de son grand rival Mathieu van der Poel, et s’est retrouvé piégé à l’arrière des autres coureurs.

►►► À lire aussi : Paris-Roubaix : Sonny Colbrelli émerge d’un Enfer du nord légendaire, Vermeersch héroïque 2e

►►► À lire aussi : Paris-Roubaix : sprint victorieux, cri de joie et larmes, le feu d’artifice d’émotions de Sonny Colbrelli

►►► À lire aussi : Florian Vermeersch, battu au sprint après un Paris-Roubaix héroïque : "On n’aime jamais perdre de cette manière"

"Quand Mathieu (van der Poel) a accéléré, j’étais trop loin derrière. C’était une grosse erreur. Je n’avais pas les sensations espérées sur les pavés mouillés, je n’y voyais pas bien. Je n’étais pas rassuré quand je me trouvais dans les roues et je perdais beaucoup d’énergie. C’était très dangereux et on ne peut pas rester toute la journée devant. Mais je ne vais pas dire que j’ai eu de la malchance. Je n’ai eu qu’un changement de vélo à faire, à un moment plus calme, mon frein arrière ne fonctionnait plus. Je compte faire un vrai arrêt maintenant, au moins trois semaines."

Des vacances bien méritées pour le Belge, auteur d’une saison très impressionnante au cours de laquelle il est également devenu papa. Il va enfin pouvoir profiter de moments avec son fils et sa famille.