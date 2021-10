Paris-Roubaix : Tom Van Asbroeck joue le mécano-équilibriste en pleine course

Tom Van Asbroeck joue le mécano-équilibriste en pleine course - Paris-Roubaix 2021 - 03/10/2021 L'édition 2021 de Paris-Roubaix met les coureurs à contribution. La boue et la pluie poussent le peloton dans ses retranchement. Mais les "machines" souffrent aussi. Dans ces conditions infernales, notre compatriote Tom Van Asbroeck (Israel-Start Up nation) doit jouer les mécano-équilibristes. Présent dans l'échappée, l'Alostois de 31 ans ne veut pas perdre trop de temps. Et donc plutôt que de s'arrêter pour être dépanner, il ressert sa direction tout en roulant. Un main sur le cintre, l'autre avec une clé allen en main, sacrée prouesse.