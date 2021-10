Paris-Roubaix : sprint victorieux, cri de joie et larmes, le feu d'artifice d'émotions de Sonny Colbrelli

Pluie, boue et chutes en cascade, c’était le chaos sur les pavés de l’Enfer du Nord -... Le peloton n’avait plus connu une édition de Paris-Roubaix humide depuis 20 ans. "L’attente" a pris fin mais pas sûr que les coureurs étaient aussi impatients que les suiveurs. Ils ont été rincés toute la journée et ont dû se frayer un chemin sur ces pavés hostiles et glissants à cause de la boue. On avait prédit le chaos, on y a eu droit. Les coureurs n’ont pas été épargnés, les chutes se sont succédé.