Paris-Roubaix, sous les pavés… la douche

L'association des Amis de Paris-Roubaix s’attelle à entretenir la course et sa dimension mythique. Elle permet notamment de visiter ces douches devenues musée (pour les infos: www.lesamisdeparisroubaix.com ).

La course Paris-Roubaix a pris une dimension mythique grâce à ses pavés, son vélodrome, mais aussi son vestiaire et ses douches à l'ancienne, construites dans les années 30. Aujourd'hui les cyclistes professionnels ne les utilisent quasiment plus, préférant le confort des bus d'équipe. Mais dans un passé pas si lointain, tous les coureurs, du premier au dernier, passaient dans ces douches collectives alors transformées en café du commerce. Une coutume.

Le Belge Jean-Guy Sapin est le guide. Il nous ouvre les portes. Deux grandes pièces au plafond haut, l'endroit résonne. Avant d'atteindre les fameuses douches collectives, une enfilade de boxs carrés et séparés par des murets en béton. Un mini vestiaire individuel laissant très peu d'intimité. Mais surtout, sur chacun de ces boxs, la fameuse plaquette dorée avec le nom d'un vainqueur et la date de sa victoire.

Au fil des boxes et des plaquettes, on refait l'histoire de la course et le guide Jean-Guy Sapin enchaîne les anecdotes: "En 1939, le Liégeois Émile Masson a gagné Paris-Roubaix. Son père était présent et il a dit à son fils: va au podium et après j'aurai quelque chose à te dire. Il a retiré de sa poche une lettre et l'a donnée à son fils. Émile Masson était mobilisé. Il était rappelé sous les drapeaux pour se battre pendant la guerre".

Jean-Guy Sapin s'est documenté pour enrichir la visite. Et puis, ce sont aussi les souvenirs qui parlent. "Il y a encore une petite dizaine d'années je venais près de ces douches avec mes enfants. On ne pouvait pas y pénétrer, mais on voyait les coureurs rentrer en tenue de coureur et ressortir tout propre. Et à travers les grilles qui nous séparaient, on pouvait avoir des autographes".