Paris-Roubaix sous la pluie ? Greg Van Avermaet et Oliver Naesen seront prêts !

Il n’y a pas que les coureurs de cyclocross qui s’amusent sous la pluie en ce mois de janvier : Greg Van Avermaet et sa nouvelle équipe AG2R Citroën ont testé du matériel sur quelques secteurs pavés de Paris-Roubaix ce jeudi. L’édition 2021 de l’Enfer du Nord est prévue le 11 avril prochain et si la course se dispute ("enfin !" diront les fans) sous la pluie, on peut dire que les coureurs belges de la formation française seront prêts !

Greg Van Avermaet, Oliver Naesen et Gijs Van Hoecke ont ainsi testé notamment des roues et des pneus sur neuf secteurs pavés, dont le célèbre Carrefour de l’Arbre, mais aussi Mons-en-Révèle, Cysoing, ou encore Grusson et Hem. 87 kilomètres au total et un champion olympique satisfait : "La météo n’était pas facile, avec la pluie sur les pavés" avoue Van Avermaet. "Mais c’est intéressant d’avoir ce ressenti avec le nouveau matériel. Cela donne de la confiance pour l’avenir sur les routes mouillées. Je crois que c’était un bon test."