Paris-Roubaix s’écrit au féminin

Ce samedi a lieu la première édition du Paris-Roubaix féminin. 116 kilomètres, 17 zones des pavés mythiques de la course et beaucoup de boue attendent 22 équipes de cyclistes. Cette nouvelle course féminine apparaît 125 ans après son homologue masculine.

Une course plus courte mais technique

La course ne passera malheureusement pas par la Trouée d’Aremberg car le tracé des femmes compte 141 kilomètres de moins que celui des hommes. En cause ? Les règlements UCI imposés. Cela n’empêche pas que tous les ingrédients de cette course mythique seront rassemblés. Les femmes prendront le départ à Denain, où elles feront d’abord trois tours d’un circuit avant de rejoindre les 85 derniers kilomètres de la course masculine. Cette étape est truffée de 17 zones pavées dont les renommés passages de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l’Arbre, les plus compliqués du parcours, considérés au plus haut niveau de difficulté. Même si la plupart des coureuses sont familières avec les pavés qui font le charme du Nord, elles devront être attentives à la façon de se placer avant d’entamer ces secteurs pavés, particulièrement importants. La course peut réserver d’autres embûches. Les crevaisons, très fréquentes sur cette épreuve, et puis la pluie, très probablement, qui rendra les pavés glissants.

Une course nouvelle mais importante

Paris-Roubaix, avec une course dédiée aux femmes, ouvre des perspectives. Alors oui, il y aura encore du chemin (et des pavés) à parcourir. Plus de médiatisation, moins de comparaisons avec les hommes, une évolution des prix des courses… Mais cette première édition ouvre une possibilité de plus aux femmes, aux sportives, de montrer qu’elles aussi sont professionnelles, qu’elles aussi ont de la force dans les mollets, qu’elles aussi ont leur place dans les grands évènements sportifs et qu’elles aussi sont des championnes. Des championnes qui rêvent d’inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve mythique, mais qui veulent aussi et avant tout profiter. ►►► A lire aussi : Elisa Balsamo, de la détermination dans les jambes