Paris-Roubaix : Qui pour succéder à Philippe Gilbert ? (LIVE Vidéo à 11h)

Paris-Roubaix est de retour ! Dans une version boueuse qui sourira au plus chanceux des équilibristes, l'Enfer du Nord pourrait être un nouveau grand moment de cette saison cycliste. Une semaine après les Mondiaux qui ont souri à Julian Alaphilippe, les Stybar, van der Poel voudront s'illustrer face aux Belges Lampaert, Stuyven et Van Aert. Les conditions seront quoiqu'il arrive déterminantes dans cette édition. Les coureurs ont déjà largement commenté l'état des routes. Tous appréhendent le retour de cette course, dont la dernière édition avait été annulée à cause de la pandémie de covid-19. En 2019, Philippe Gilbert s'était imposé au terme d'un numéro de folie, ponctué par un sprint victorieux face à Nils Politt.