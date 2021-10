Paris-Roubaix : primes inégales entre les hommes et les dames, Trek-segafredo offre la différence à Lizzie Deignan

La première édition féminine de Paris-Roubaix a marqué les esprits. La victoire de Lizzie Deignan a été saluée, la différence entre les primes des hommes et des dames a alimenté la polémique. Trek-Segafredo, précurseur en termes d’égalité, a offert la différence.



30.000 € pour Sonny Colbrelli, 1535 euros pour Lizzie Deignan. Les chiffres valent parfois mieux qu’un long discours. La différence entre le chèque du vainqueur et de la gagnante de l’Enfer du Nord est tout simplement énorme. Trop pour la formation américaine Trek-Segafredo qui a donc décidé de combler l’écart (28.465 euros). Elle a fait le même "cadeau" à son autre coureuse présente sur le podium : Elisa Longo Borghini (3e). Coût de l’opération : 42.705 euros.



Plus qu’un coup de com', c’est la confirmation de la volonté de Trek-Segafredo de faire avancer les choses. Cette équipe assure d’ailleurs le même salaire minimum à ses coureurs et à ses coureuses depuis cette saison.