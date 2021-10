Paris-Roubaix : Ludovic Robeet de retour dans l'Enfer du Nord après les larmes de 2018

Il fait donc son grand retour sur les pavés du nord, une course qui n’était pas à son programme cette saison : "après les championnats de Belgique j’ai eu le vaccin contre le covid. J’ai très mal réagi. J’ai été malade pendant une semaine et je n’ai pas pu participer au Tour de Wallonie. Deux jours après ma reprise, je me suis cassé un os à la main. Ça a retardé ma préparation, mais grâce à cela, on a fixé un autre objectif, Paris-Roubaix. J’ai pu le préparer au mieux et on verra comment ça va se passer dimanche", confie Ludovic Robeet.

L’échappée dans laquelle se trouvait Ludo, avait été reprise avant la trouée d’Aremberg et le reste de la course avait été compliqué : "j’ai fini la course en pleurs tellement j’avais mal partout. C’était ma première classique. J’avais des sentiments mitigés. Aujourd’hui j’ai trois ans de plus, je suis plus fort et j’aborde la course avec plus de confiance".

C’est la deuxième fois que le coureur de Oisquerck sera au départ de la classique pavée. Il y va avec des sentiments mitigés : "j’ai toujours l’image de Jimmy en tête. Il était avec moi dans l’échappée, c’était la course de ses rêves. Quand on a fait la reconnaissance il y a quelques jours ça m’a rappelé tous ses souvenirs de 2018. Et puis cette année-là il y a aussi eu le décès de Michael Gollaerts. Ça rappelle donc des bons et des mauvais souvenirs".

Le coureur de Christophe Brandt, est impatient d’attaquer les 257 km et il sait que ses jambes et son mental d’acier seront ses principaux alliés : "ça va se jouer à l’usure et au mental. Normalement ce sont des courses qui me plaisent quand c’est à l’usure et au mental. Maintenant c’est quasi 260 km et je n’ai pas l’habitude de faire des distances aussi longues".

L’autre point d’interrogation concerne la météo : "on annonce des conditions météo compliquées. Ça va être le gros point d’interrogation. Voir comment ça va se passer dans les pavés quand il fait dégueulasse. Ce n’est pas la pluie qui me fait peur. C’est plutôt la distance et le plateau qui est hyper relevé avec les mecs qui sortent des mondiaux".

Même si Ludovic Robeet rappelle qu’il n’est pas un rêveur, mais un mec avec les pieds sur terres, il rêve quand même d’un beau scénario dimanche : " il faudra éviter les soucis mécaniques, les chutes et les crevaisons. Il faut juste faire la course parfaite et donc être toujours bien placé et aller le plus loin possible. J’aimerais faire une belle échappée comme il y a trois ans et me retrouver avec les costauds vers la fin, les accompagner le plus loin possible et pourquoi pas jusqu’au vélodrome à Roubaix, conclut le coureur wallon de 27 ans.