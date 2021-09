Paris-Roubaix : les pavés de l’Enfer du Nord sont prêts à accueillir les coureurs

903 jours plus tard, Paris-Roubaix fait son retour ce dimanche 3 octobre après avoir été reporté à trois reprises en raison de la crise sanitaire. A quelques jours de la course, les "Amis de Paris-Roubaix" se démènent pour nettoyer et entretenir les secteurs pavés.

Pour cette 118e édition de l’Enfer du Nord, 30 secteurs pavés sont au menu des coureurs dont la célèbre Trouée d’Arenberg, longue de 2.3 kilomètres. Il y a quelques jours, les pavés de ce secteur étaient encore recouverts d’herbe. Mais heureusement, les "Amis de Paris-Roubaix" sont passés par là. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, la Trouée d’Arenberg est désormais prête à accueillir les coureurs.