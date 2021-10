Sonny Colbrelli émerge d’un Enfer du nord légendaire, Vermeersch héroïque 2e - Paris-Roubaix... Sonny Colbrelli a remporté une 118e édition dantesque de Paris-Roubaix. Le vent, la pluie et la boue ont rendu les pavés glissants et ont corsé la difficulté d’une course déjà éprouvante. L’Italien s’est montré le plus fort dans un sprint à trois sur le Vélodrome. Florian Vermeersch et Mathieu Van der Poel ont pris les 2e et 3e places. Trois coureurs qui découvraient l’Enfer du Nord.