Paris-Roubaix fête ses 125 ans : 1896, le projet "diabolique" de deux industriels roubaisiens

1896-2021, Paris-Roubaix fête cette année ses 125 ans ! En 5 quarts de siècle, la classique est devenue l’une des courses les plus prisées de l’année. Pourtant, elle a simplement failli ne jamais se tenir, son parcours ayant été jugé "diabolique" par la personne ayant fait le repérage des routes pour l’organisateur de la course. Petit retour en arrière sur cette première édition, qui s’est déroulée le 19 avril 1896. L’idée de créer une course provient de deux industriels roubaisiens férus de cyclisme, Théodore Vienne et Maurice Pérez. Les deux filateurs, tous deux présidents de clubs cyclistes dans la ville de Roubaix, ont édifié un vélodrome en 1895 à cheval entre la commune de Croix et celle de Roubaix, sur le Parc Barbieux. Ce vélodrome, composé d’une piste de ciment de 333,33 mètres de long, est construit en avril et mai 1895. L’inauguration a lieu le 9 juin de la même année et rapidement de nombreuses courses sur piste se déroulent sur le nouvel édifice. ►►► À lire aussi : Paris-Roubaix : Le palmarès, les résumés en vidéos

Le vélodrome du Parc Barbieux - https://parcbarbieux.blogspot.com/2010/11/blog-post.html © Crédit photo DR - éditions Leroux Dès février 1896, les deux industriels souhaitent organiser une course reliant Paris au vélodrome. Ils contactent à cette fin le journal "Le Vélo". L’idée est de faire de Paris-Roubaix une course préparatoire à Bordeaux-Paris dont "Le Vélo" serait organisateur. La date du 3 mai est avancée dans une lettre de Maurice Perez et Théodore Vienne au fondateur du journal, Paul Rousseau. "Paris-Roubaix représente un parcours de 289 km environ, ce serait donc un jeu pour les futurs partants de Bordeaux-Paris" expliquent les deux industriels, qui annoncent inscrire un premier prix de 1000 francs.

"Un projet diabolique"

Le quotidien "Le Vélo" accepte d’organiser la compétition. Elle se déroulera le 19 avril, le 3 mai étant jour d’élection municipale. Mais avant, le journal part en repérage sur le tracé de l’épreuve. ►►► À lire aussi : Paul Deman, l'espion belge deux fois condamné à mort, vainqueur de Paris-Roubaix 1920 C’est Victor Breyer, rédacteur au journal, qui effectue la reconnaissance. Pour la première partie de l’épreuve, le 5 avril, il utilise – chose novatrice pour l’époque – une voiture, une Panhard 6 Chevaux, pour rallier Amiens. Le lendemain, il continue sur deux roues. La pluie se met à tomber, les pavés sont grossiers. Le journaliste vit un "véritable calvaire" comme il le dira par après. Il arrive à Roubaix exténué. Il est à deux doigts d’envoyer un télégramme pour annuler ce "projet diabolique" et lancer les coureurs sur un itinéraire aussi titanesque.



108 inscrits, 48 partants dont quelques futures stars du cyclisme

Le succès auprès des cyclistes est immédiat. La course est internationale. Plus de 100 coureurs se sont inscrits pour l’épreuve. Seuls 48 professionnels, dont une majorité de Français, feront réellement la course (A l’époque, s’inscrire ne signifiait pas participer. Il n’était pas rare d’avoir une proportion non négligeable de coureurs qui ne se présentaient pas au départ).



Charles Meyer © Tous droits réservés Du côté des étrangers, il y a des Danois, Suédois, Suisses, Allemands, Italiens et Britanniques. L’Allemand Josef Fischer, lauréat de plusieurs courses internationales depuis 1893, a les faveurs des pronostics. L’Anglais Arthur Linton (recordman de l’heure, des 50 kilomètres et des 100 kilomètres) et le Danois Charles Meyer (vainqueur de Bordeaux-Paris en 1895) sont aussi cités parmi les hommes à suivre. Autre favori, l’Italien Maurice Garin (futur lauréat du 1e Tour de France). A l’époque il n’est pas encore Français (il sera naturalisé en 1901) mais est passé professionnel à Roubaix en 1895. Du côté belge, il y a 19 inscrits. En 1896, notre pays ne fait pas partie des nations du cyclisme. Il faudra attendre 10 ans et Cyrille Van Hauwaert pour que la petite reine connaissance un essor extraordinaire dans notre pays à l’aube de 1910. ►►► À lire aussi : Cyrille Van Hauwaert, 1ère star du cyclisme belge, a gagné Milan-San remo 1908, en allant à vélo en Italie… De ces 19 inscrits belges, seuls 8 disputeront la course, dont 2 profils qui méritent la mention : Fritz Vanderstuyft et Emile Van Berendonck. Fritz Vanderstuyft est le père d’Arthur Vanderstuyft (Champion de Belgique sur route en 1903) et de Léon Vanderstuyft (Champion du monde cycliste de demi-fond en 1922). Emile Van Berendonck, surnommé "Eole" est le premier homme à avoir utilisé une bicyclette en compétition (1886), à une époque où les courses se disputaient en tricycle. Il est annoncé comme un sérieux outsider. Parmi les engagés ne prenant pas le départ, on note le nom d’Henri Desgrange, le futur patron du Tour de France.

280 kilomètres à toute vitesse

Arthur Linton © Tous droits réservés Les professionnels commencent à arriver au restaurant Gillet à la porte Maillot dès 4h30. Une heure avant, 7 coureurs ont déjà pris la route, ce sont des sportifs de la région lilloise, ne concourant pas avec les professionnels. Le départ de la course est donné à 5h30. L’allure est d’entrée de jeu très rapide. Le record du trajet Paris – Saint-Germain est battu de 3 minutes. L’écrémage a déjà eu lieu, ils ne sont plus que 7 en tête. C’est Arthur Linton qui est intenable. Il s’échappe dès Saint-Germain franchi. Il arrive seul au point de contrôle de Beauvais. Josef Fischer, qui est à 7 minutes de la tête en compagnie de Maurice Garin, décide alors de produire son effort.

Adieu, veau, vache, cochon, couvée

Maurice Garin © 2003 AFP Il revient sur l’Anglais pour le passage à Breteuil. Les deux hommes font route ensemble et se disputent les primes (Linton devance Fischer à Amiens). Le sort va jouer en défaveur de Linton. Il heurte un chien peu après Amiens. Les blessures sont superficielles et il repart avec un nouveau vélo, mais a perdu beaucoup de temps. Fischer n’a pas demandé son reste et s’est envolé. On ne le reverra plus. Au passage de la terrible côte de Doullens, Fischer affiche 11 minutes d’avance sur Maurice Garin, nouveau dauphin. Linton est à 18 minutes et ne cessera de perdre des places jusqu’à l’arrivée. C’est la désillusion pour l’Anglais. Fischer souhaitait avoir une marge confortable pour aborder les pavés. Il l’a. Mais ce n’est pas pour cela que c’est gagné. Après Arras, un cheval vient le taquiner d’un peu trop près et manque de le faire chuter. Plus loin, c’est un troupeau de vaches qui obstrue la route.

Une arrivée triomphale

Les initiateurs de la course, Théodore Vienne et Maurice Pérez, voulaient le succès. Ils l’ont obtenu. Ce sont des milliers de personnes qui sont sur les abords des routes dans le final à Roubaix. Le vélodrome est plein à craquer. On parle de plus de 10.000 spectateurs dans l’enceinte de l’édifice. "Il serait difficile d’évaluer la foule qui, dès deux heures et demie, se trouvait déjà au Vélodrome de Roubaix, ce que l’on peut dire, c’est qu’elle était énorme, considérable, inouïe !" explique le journal "Le nord cycliste". ►►► À lire aussi : Et pour vous, qui a gagné Paris-Roubaix 1936? "De douze heures à la nuit tombante, la foule encombre le parcours" explique de son côté "Le Journal de Roubaix". "Les coureurs sont considérablement gênés par les spectateurs qui les contraignent à pédaler sur le pavé." L’organisation utilise deux chevaux pour dégager la route de la foule entre le dernier contrôle, à Seclin, et l’arrivée.

6 images Le premier vélodrome de Roubaix – https://parcbarbieux.blogspot.com/2010/11/blog-post.html © Crédit photo DR – éditeur Edmond Le Deley

A 14h47, Josef Fischer franchit la ligne, après les 6 tours de piste obligatoires. Charles Meyer arrive à son tour, 23 minutes plus tard. Il devance Maurice Garin, qui a chuté dans le final. Garin avait la deuxième place en point de mire mais a été heurté par des suiveurs, en tandem, qui lui ont roulé dessus. Arthur Linton prend la 4e place. Le premier Belge est Amédée Naert, qui franchit la ligne à 19h03, plus de 4 heures après Fischer, et prend la 15e place. L’Anversois Theron arrive... le lundi à 11h20 (le contrôle à l’arrivée se clôturait à midi). Il prend l’avant-dernière place de la course.