Paris-Roubaix femmes : qui marquera l’histoire et inaugurera le palmarès de l’Enfer du Nord (Live 14h55)

Prévu en 2020, le premier Paris-Roubaix féminin de l’histoire se déroulera finalement ce 2 octobre. Entre l’impatience d’entrer dans la légende et l’inquiétude face à l’inconnu, les sentiments sont partagés. Elles sont (très) nombreuses à vouloir lever les bras sur le vélodrome. Les portes de l’Enfer du Nord ne sont pas gardées par Cerbère, ce sont des pavés inégaux, glissants et hostiles qui vont se dresser entre les coureuses et leurs rêves de gloire et leur envie de marquer l’histoire. Inaugurer un palmarès comme celui de Roubaix émarge certainement aux succès qui donnent du relief à un palmarès. Et pour leurs premières, les 132 pionnières du peloton féminin sont "gâtées". Du vent en rafales et des averses sont annoncés. De quoi durcir encore les 115 kilomètres de ce premier Roubaix des Dames. Après un échauffement dans les rues de Denain, 29 bornes de pavés – réparties en 17 secteurs – sont regroupées dans les 82 derniers kilomètres. Une fois les roues posées sur ces chemins d’un autre temps, il n’y aura plus de répit.

"Les pavés sont complètement différents de ceux qu’on trouve en Flandres. Il y a beaucoup d’espaces entre les pavés. Tu ne peux pas utiliser le bas-côté à de nombreux endroits et les pavés ne sont pratiquement jamais plats", décrit Chantal Vandenboreck-Blaak, l’une des nombreuses candidates à la victoire. La Néerlandaise sera bien entourée au sein d’une formation SD Worx à nouveau impressionnante avec Amy Pieters, Lonneke Uneken, Christine Majerus et bien sûr notre compatriote Jolien D’Hoore. L’ancienne championne de Belgique vivra une journée doublement particulière. "Ça a toujours été un rêve de rouler cette classique prestigieuse. Je me souviens d’avoir regardé les victoires de Johan Museeuw et Tom Boonen. A l’époque, j’espérais pouvoir un jour être au départ de Paris-Roubaix". Son souhait a été exaucé, juste à temps puisqu’elle mettra un terme à sa carrière ce samedi.



Compte tenu de cette absence de repères et de points de comparaison, la liste des favorites est longue. Impossible de ne pas y coucher le nom de Marianne Vos (Jumbo-Visma). Quelle plus belle manière de gommer sa déception du Mondial que d’écrire une nouvelle page d’histoire du cyclisme féminin. Rapide, capable de gagner sur tous les terrains et possède aussi l’avantage d’une longue expérience en cyclocross. Annemiek Van Vleuten (Movistar), victorieuse du Ronde cette année, affiche une grande forme ces dernières semaines. Elle pourra compter sur le soutien de la solide Danoise Emma Norsgaard Jorgensen.



Le bloc Trek-Segafredo (Elisa Longo Borghini, Lizzie Deignan et Audrey Cordon-Ragot) a, aussi, fière allure autour d'Ellen Van Dijk. A côté de ces équipes fortes, il faudra compter avec Lisa Brennauer (Ceratizit), Marlen Reusser et Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana), Lorena Wiebes (DSM), Sarah Roy (Bike Exchange), Cecilie Uttrup Ludwig et Marta Cavalli (FDJ-Nouvelle Aquitaine) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram). Sans oublier, la championne du monde Elisa Balsamo (Valcar Travel & Service) qui étrennera son maillot arc-en-ciel.



Celle qui alliera la puissance, la technique et le brin de chance nécessaire franchira la ligne en gagnante. Une victoire pour l’histoire.