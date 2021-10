Paris-Roubaix féminin : La Britannique Lizzie Deignan remporte la première édition féminine de l’Enfer du Nord

La première édition du Paris-Roubaix féminin a une gagnante : la Britannique Lizzie Deignan . Elle s’impose au terme de 2h56 d’un parcours long de 116 kilomètres, jalonné de 17 zones pavées, boueux et glissant. Elle devance la Néerlandaise Marianne Vos et l’Italienne Elisa Longo-Borghini dans cette première course dans l’Enfer du Nord, parcours mythique depuis 125 ans chez les hommes.

À l’issue de la onzième zone pavée, celle de Mons-en-Pévèle, à près de 40 kilomètres de la fin, Lizzie Deignan était en tête, à plus ou moins deux minutes d’un groupe de chasse composé notamment de Marta Bastianelli, de Christine Majerus et de Marianne Vos, rejoint rapidement par Ellen van Dijk. Les cyclistes étaient suivies de quelques secondes par Cordon-Ragot, Markus, Biannic, Brennauer, Cecilie Ludwig et l’Italienne Longo-Borghini. Cette dernière, à l’instar de Marianne Vos et de sa compatriote championne du monde Elisa Balsamo, a chuté sur les pavés boueux de cette étape mythique du parcours. Lotte Kopeckey, retardée par une crevaison, ne fera pas partie du groupe de tête.

Au moment de rentrer dans le secteur 5, et donc dans les derniers vingt kilomètres, la Britannique garde un écart de 2 minutes et 15 secondes avec les poursuivantes, désormais dix-neuf, avec Ellen Van Dijk en tête. Quelques mètres plus tard, la Néerlandaise glisse et emmène trois autres coureuses du groupe dans sa chute. En même temps, sa compatriote Marianne Vos tente une percée sur les pavés, elle se détache du groupe et rattrape quelques secondes. Elle est suivie par l’Italienne Elisa Longo-Borghini qui aura des difficultés à la retrouver à ce stade de la course.

Arrivée au fameux secteur du Parcours de l’Arbre, dont la difficulté n’est pas à négliger, Lizzie Deignan devance Marianne Vos de 1 minute et 43 secondes.

La ligne d’arrivée n’est plus qu’à quatre kilomètres quand Lizzie Deignan commence à souffler mais ne s’arrête pas de pousser. Malgré la minute vingt qui la sépare de la première poursuivante, elle ne veut lui laisser aucune chance et veut s’assurer une rentrée en solitaire sur le vélodrome. Ce sont les derniers efforts avant sa victoire dans les rues de Roubaix.

Partie seule à plus de 50 kilomètres de l’arrivée, la coureuse Britannique, est parvenue tout le long du parcours à gérer son énergie, à s’adapter à la boue, à se sentir confiante face aux surfaces glissantes des nombreuses zones pavées. Le numéro 13, qu’elle portait aujourd’hui, lui a porté chance.