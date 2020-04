Paris-Roubaix 2019 sur VivaCité : "Philippe Gilbert gagne Paris-Roubaix ! Je vous embrasse Jean-Luc !"

Je travaille à la RTBF depuis vingt ans (déjà !). J’ai la chance de suivre les épreuves cyclistes de l’intérieur depuis quinze ans. Et j’ai l’honneur et le bonheur de les commenter sur les ondes radio depuis six ans. En comptant les classiques du printemps, celles de l’automne et les étapes annuelles du Tour de France, je fais vivre en moyenne sur antenne… 45 arrivées de courses par an. 270 depuis six ans. 270 moments intenses, forts en concentration, en tension, en stress et en émotion.

Les sprints massifs sont toujours compliqués mais quelle adrénaline pour l’auditeur, le téléspectateur et le… commentateur. Idem pour le final des courses s’achevant au sommet d’une côte ou d’un col. Et puis… et puis… il y a ces grands exploits individuels et ces grands drames aussi, qui marquent l’histoire. Celle du sport cycliste. Et la vôtre, personnelle.

Ceux qui ont assisté " en direct ", sur place, devant leur télé ou à côté de leur poste de radio, à l’incroyable épopée d’Eddy Merckx le 15 juillet 1969 entre Luchon et Mourenx sur les routes du Tour de France, se souviennent précisément de ce qu’ils faisaient ce jour-là. Idem pour la chute de Claudy Criquielion dans le final du Championnat du Monde de Renaix le 28 août 1988 (j’étais… chez mes voisins, je m’en souviens très bien !). Idem encore pour le titre mondial décroché par Tom Boonen le 28 septembre 2005 sous le soleil de Madrid.

Beaucoup plus récemment, il y a… moins d'un an, vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le 14 avril 2019? Ce jour-là, un coureur a marqué l'histoire, la sienne, celle de son équipe, de ses supporters, de sa famille et… la mienne. Je viens de l'écrire : 270 commentaires d'arrivées de courses en six ans… et une sorte d'" apothéose " ce dimanche d'avril 2019 lors de la victoire de Philippe Gilbert sur le Vélodrome André Pétrieux de Roubaix.

Beaucoup plus récemment, il y a… moins d’un an, vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le 14 avril 2019? Ce jour-là, un coureur a marqué l’histoire, la sienne, celle de son équipe, de ses supporters, de sa famille et… la mienne. Je viens de l’écrire : 270 commentaires d’arrivées de courses en six ans… et une sorte d’" apothéose " ce dimanche d’avril 2019 lors de la victoire de Philippe Gilbert sur le Vélodrome André Pétrieux de Roubaix. Nous sommes journalistes, professionnels, objectifs, etc. Mais nous sommes aussi des passionnés. Et, croyez-moi, commenter le sprint victorieux du Liégeois sur la piste en béton du plus célèbre vélodrome de la planète vélo, après 257 kilomètres et 29 secteurs pavés, c’est tout bonnement… exceptionnel. Les athlètes professionnels disent souvent que c’est pour l’émotion des victoires qu’ils font ce métier. Pour les paraphraser, c’est pour… l’émotion du commentaire sportif que les commentateurs font leur job. J’ai tout simplement connu ce dimanche-là la plus belle émotion professionnelle de ma petite carrière.

Ce succès de Gilbert est loin d’être acquis au départ de cette 117ème édition de l’Enfer du Nord. Il s’est préparé spécifiquement pour cette course mais son abandon, malade, une semaine plus tôt, au Tour des Flandres n’a rassuré personne.

Et pourtant, ce succès de Gilbert est loin d’être acquis au départ de cette 117ème édition de l’Enfer du Nord, devant la Palais impérial de Compiègne. Il s’est préparé spécifiquement pour cette course mais son abandon, malade, une semaine plus tôt, au Tour des Flandres n’a rassuré personne. Au sein-même de son équipe, des garçons en forme comme Zdenek Stybar et Yves Lampaert se verraient bien endosser le rôle de leader unique du team Deceuninck-Quick Step. Mais le patron Patrick Lefevere, qui a un peu fait de Paris-Roubaix un monopole, sait pertinemment bien qu’il est essentiel d’avoir plusieurs cartouches sur une épreuve où chutes et crevaisons peuvent réduire à néant la préparation, aussi pointue soit-elle, de n’importe quel champion.

Entre Compiègne et le traditionnel premier secteur pavés du jour à Troisvilles, le peloton est très attentif et ne laisse à aucune échappée matinale l’occasion de prendre de l’avance. La première " vraie " échappée du jour sera déjà la bonne ! A 48 kilomètres de l’arrivée, entre les secteurs d’Auchy-lez-Orchies et de Mons-en-Pévèle, six hommes se retrouvent en tête. Six… favoris. Peter Sagan, Wout Van Aert, Sep Vanmarcke, Yves Lampaert, Philippe Gilbert et, même si ce n’est pas un manchot sur les pavés (7ème en 2018), la surprise du jour Nils Politt. On comprend vite que le vainqueur se trouve dans ce paquet.