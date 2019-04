Paris-Roubaix 1989: Wampers, de la mononucléose à la victoire dans l'Enfer du Nord en un an

Paris-Roubaix 1989 restera comme une énorme revanche contre le sort pour le Belge Jean-Marie Wampers. Mis sur le côté durant la majeure partie de l'année 1988 à cause d'un virus (assimilé à une mononucléose), l'Ucclois revient au premier plan en décrochant la reine des classiques après une course maîtrisée physiquement et tactiquement.



Jean-Marie Wampers au premier plan - © BELGA ARCHIVES - BELGA A 60 kilomètres de l'arrivée à Roubaix, Ils sont cinq à s'isoler en tête. Dans ce quintet il y a trois Belges: Dirk De Wolf, Eddy Planckaert et Jean-Marie Wampers et deux Français: Marc Madiot et Gilbert Duclos-Lassalle. Avec le recul que nous avons maintenant, il est difficile de trouver à l'époque plus belles cartes dans son jeu: Ces cinq hommes ont au final remporté 6 Paris-Roubaix à eux 5...

Le Belge Edwig Van Hooydonck, leader de la Coupe du Monde, sentant le bon coup partir, décide de faire la jonction un peu plus loin. A 20 kilomètres, Drik De Wolf attaque sur les pavés. Jean-Marie Wampers mène la poursuite alors qu'Eddy Planckaert chute dans le Carrefour de l'Arbre. Cette chute arrange les autres membres de la la poursuite, car Planckaert était largement favori au sprint. Tout le monde collabore pour éliminer Planckaert mais les Français commencent à tirer la langue.

Jean-Marie Wampers décide alors de remettre une couche et effectue la jonction avec De Wolf.

Dirk De Wolf et Jean-Marie Wampers - © BELGA ARCHIVES - BELGA "Nous étions six à l’avant à 60 km de l’arrivée : Dewolf, Van Hooydonck, Planckaert, Madiot, Duclos Lassalle et moi-même. Puis Dewolf est parti seul, mais j’ai contré quand il avait près de 30 secondes d’avance. Mais quand je revois encore les images lorsque je suis revenu sur lui, avec l’allure que j’avais, j’aurais peut-être dû continuer tout de suite. Pas grave je l’ai battu ensuite" expliquait Jean-Marie Wampers à la Voix du Nord en 2018.

La victoire à Roubaix - © BELGA ARCHIVES - BELGA Effectivement, derrière le duo, Eddy Planckaert est revenu sur le trio Van Hooydonck - Madiot - Duclos-Lassalle, plombant le mécanisme de poursuite. Wampers et De Wolf arrivent donc ensemble sur le vélodrome. C'est Wampers qui lance le sprint et s'impose facilement.

Le succès belge est complet puisque Van Hooydonck règle le sprint des poursuivants. Presque un an après la diagnostic de sa maladie, Jean-Marie Wampers se met en évidence d'une superbe manière. "Pendant une semaine j’étais épuisé, je ne savais plus rouler à vélo car j’avais mal partout" avoua-t-il. Ce qui ne l'a pas empêché d’enchaîner 10 jours plus tard avec une victoire au Grand Prix de L'Escaut et un nouveau bouquet au Grand Prix de Francfort le 1er mai...

Classement de l’édition 1989 de Paris-Roubaix 1. Jean-Marie Wampers (Panasonic) les 265 km en 6h46’45 (39,164km/h)

2. Dewolf (Hitachi) mt

3. Van Hooydonck (Superconfex) à 59 s

4. Duclos-Lassalle (Z Peugeot) mt

5. Planckaert (ADR) mt

