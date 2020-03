Paris-Nice : une première étape pour puncheurs (direct vidéo 13h30)

Malgré les remous qui touchent le peloton cycliste actuellement et les courses annulées en Italie, Paris-Nice aura bien lieu. La course s'élancera de Plaisir, dans les Yvelines, lieu de départ et d'arrivée de la première étape en ligne longue de 154 km destinée aux puncheurs.

Un contre-la-montre individuel, de 15,1 km, est programmé le 4e jour de course à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher. Comme en 2018, la station de La Colmiane accueillera l'arrivée de l'étape de montagne le samedi 14 mars, avant-dernier jour de course. La dernière étape, au tracé modifié par rapport aux années précédentes, consistera en une boucle de 113,5 km autour de Nice, qui accueillera le grand départ du Tour de France le 27 juin.

Le Colombien Egan Bernal (Ineos) avait remporté Paris-Nice, quelques mois avant sa victoire au Tour de France. Il s'était imposé devant son compatriote Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) et le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos).

Les étapes

8 mars: 1re étape Plaisir (Yvelines) - Plaisir, 154 km

9 mars: 2e étape Chevreuse (Yvelines) - Chalette-sur-Loing (Loiret), 166,5 km

10 mars: 3e étape Chalette-sur-Loing (Loiret) - La Châtre (Indre), 212,5 km

11 mars: 4e étape Saint-Amand-Montrond (Cher) - Saint-Amand-Montrond, 15,1 km (contre-la-montre individuel)

12 mars: 5e étape Gannat (Allier) - La Côte-Saint-André (Isère), 227 km

13 mars: 6e étape Sorgues (Vaucluse) - Apt (Vaucluse), 160,5 km

14 mars: 7e étape Nice - Valdeblore La Colmiane (Alpes-Maritimes), 166,5 km

15 mars: 8e étape Nice - Nice, 113,5 km

Etape 1