Paris-Nice : suivez la sixième étape en direct (LIVE vidéo et commenté 14h15)

La 6e étape, la plus longue de la semaine, de Paris-Nice relie Brignoles à Biot. Avec cinq côtes ou cols dans l’arrière-pays sur le parcours de 202,5 kilomètres favorable aux attaquants. Une course à suivre en direct vidéo sur et commenté dès 14h15.



Les candidats à la victoire finale ont intérêt à saisir toutes les occasions qui se présenteront pour faire la différence. Le parcours du week-end est appelé à être modifié en raison du confinement de la frange littorale des Alpes-Maritimes, dû au covid-19.



Primoz Roglic (Jumbo-Visma) porte le maillot jaune de leader depuis sa victoire autoritaire à Chiroubles. Il ne pourra pas compter sur les précieux services de Tony Martin, qui a quitté la course après sa chute dans la cinquième étape. Le Slovène possède 3 secondes de marge sur la concurrence emmenée par Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) et Brandon McNulty (UAE Team Emirates).