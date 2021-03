Paris-Nice : Suivez la 8e étape en direct vidéo et commenté (LIVE 15h10)

La 79e édition de Paris-Nice se clôture ce dimanche avec une 8e étape entre Le-Plan-du-Var et Levens. Un parcours court (92 km) et amputé de ses principales difficultés en raison de la décision des autorités d’interdire l’accès au centre-ville de Nice et au bord de mer.

La course au soleil a souvent basculé lors de l’ultime étape ces dernières années. Cela ne risque pas d’être le cas ce dimanche tant Primoz Roglic semble serein et… au-dessus du lot. Le Slovène a claqué sa 3e étape en 7 jours et a encore fait gonfler son viatique au sommet de la Colmiane.



Avant les 92 derniers kilomètres de course, il possède 52 secondes de marge sur Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), vainqueur 2020, et plus d’une minute sur Alexander Vlasov (Astana). Et ce ne sont pas les trois ascensions à la modeste côte de Duranus qui vont l’effrayer.