Paris-Nice : Primoz Roglic impressionne et s'impose sur la sixième étape, il conforte son maillot jaune

Paris-Nice : Primoz Roglic impressionne et s'impose sur la sixième étape, il conforte son maillot... Primoz Roglic, de nouveau très impressionnant, s'est imposé devant Christophe Laporte et Michael Matthews sur la 6e étape de Paris-Nice. C'était la plus longue de la semaine, elle reliait Brignoles à Biot sur un peu plus de 202. Le premier Belge est quatrième, il s'agit de Dylan Theuns. Une étape durant laquelle on a assisté à l'abandon de Brandon McNulty (UAE Team Emirates), troisième au général jusque-là, suite à une chute.