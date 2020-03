Paris-Nice : Niccolò Bonifazio s'impose au sprint dans la 5e étape

Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) a remporté la cinquième étape de Paris-Nice jeudi entre Gannat et La Côte Saint-André (227 km). Il a devancé Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) et Peter Sagan (Bora-hansgrohe). Au général, Maximilian Schachmann (Bora-hansgorhe) a conservé son maillot jaune.

Après cinq kilomètres de course, un groupe de quatre coureurs composé de Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Jan Tratnik (Bahrain-Mc Laren) et Anthony Turgis (Total Direct Energie) se lançait dans une échappée et compta jusqu'à plus de sept minutes d'avance sur le peloton. Le groupe s'est réduit à deux coureurs à 20 km de l'arrivée, Mullen et Turgis ne parvenant plus à suivre le rythme de Gougeard et Tratnik. À 7 km de l'arrivée, Jan Tratnik lâchait à son tour Alexis Gougeard.

Le coureur slovaque était finalement repris à 100m de la ligne d'arrivée. L'Italien Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) se montrait le plus rapide du sprint devançant sur la ligne Ivan Garcia Cortina (Bahrain-McLaren) et Peter Sagan (BORA-hansgrohe) pour décrocher sa deuxième victoire de la saison après une victoire d'étape au Tour d'Arabie Saoudite.

Au classement général, Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) conserve son maillot jaune de leader avec 58 secondes d'avance sur Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) et 1:01 sur son équipier Félix Grossschartner. Dylan Teuns est sixième et premier Belge à 1:09 de Schachmann.

Vendredi, la sixième étape de "La Course au Soleil" doit relier Sorgues à Apt (161,5 km).