Paris-Nice : Maximilian Schachmann détrône un Primoz Roglic accablé par la poisse

Maximilian Schachmann détrône un Primoz Roglic accablé par la poisse - Paris-Nice - 14/03/2021 Magnus Cort Nielsen (EF Education First) a remporté la 8e et dernière étape de Paris-Nice à Levens. Mais l’info de ce dernier jour de course, c’est le renversement total au classement général.

Accablé par la poisse, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), leader autoritaire au départ, a tout perdu. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) en a profité et a conservé le titre acquis l’an dernier. Tiesj Benoot (Team DSM) se classe 5e et premier belge.



Au bout de 92 kilomètres très animés, Magnus Cort Nielsen a réglé Christophe Laporte et un petit groupe d'une vingtaine de coureurs.