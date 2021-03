Christian Estrosi, le maire de la Ville de Nice a demandé que l'arrivée de la dernière étape dimanche sur la Promenade des Anglais soit annulée, en raison des mesures prises pour contrer la pandémie de coronavirus.

"Pour plus de cohérence, je demande également l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice telle que programmée", a répondu Christian Estrosi dans des discussions sur Twitter relatives aux mesures mises en place par la Ville de Nice.

Face à la propagation du virus et de variants, le gouvernement de l'Hexagone a misé sur l'extension de mesures durant le week-end et déjà appliquées depuis deux semaines, notamment, à Nice et son agglomération notamment

Pour plus de deux millions de personnes, cela signifie une attestation dérogatoire pour tout déplacement, et la limite de 5 km et une heure autour du domicile pour prendre l'air.

Christian Estrosi a cependant "souhaité prendre des initiatives pour permettre aux Niçois de traverser ce nouveau week-end : ouvrir la promenade des Anglais aux piétons et aux cyclistes et demander l'extension de 1h à 3h de l'autorisation de sortie pour les activités physiques" a écrit encore le maire de Nice.

La 8e et dernière étape de Paris-Nice, avec départ dans le centre de la ville, est prévue dimanche sur 110 km avec une arrivée sur la Promenade des Anglais.

L'an dernier, la dernière étape de la Course au Soleil avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.